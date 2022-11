New York Yankees realiza promesa 'irresistible' a Aaron Judge para que siga en MLB 2023

Han pasado cinco días desde que New York Yankees le realizó una oferta cualificada a Aaron Judge, en un nuevo esfuerzo para que se quede de cara a la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB), y evitar que pueda quedar a merced del mejor postor en la Agencia Libre.

Tras entregarle esa propuesta, el propio dueño de los Bombarderos del Bronx, Hal Steinbrenner, fue muy enfático en afirmar que "nuestro deseo es que regrese, porque significa mucho para esta organización y le he dejado claro que vamos a hacer todo lo posible para que así sea".

Pero el empresario ha ido más allá en su idea de mantener a Judge en los Yankees, e impedir que equipos como San Francisco Giants o Los Angeles Dodgers lo firmen en la Agencia Libre, y afirmó en diálogo con YES Network, que le hizo una "promesa irresistible" para su permanencia.

La "promesa" de Yankees a Judge



A Steinbrenner se le consultó sobre si con tal de que se quede en los mulos, están dispuestos a darle la capitanía del equipo, algo que no ocurre desde que Derek Jeter se retiró de las Mayores, respondiendo que "es algo que consideraríamos", agregando sobre si sería importante para el jugador que "eso habrá que preguntárselo a él".

"Ahora, si no pasa (y no vuelve), seguiremos hacia adelante de la mejor forma posible. Pero no hay dudas de que Judge significa muchísimo para la organización y para la fanaticada, y con mucha razón", sentenció la máxima autoridad de los Yankees sobre el futuro del Juez para MLB 2023.