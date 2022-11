Dueño de New York Yankees por negociación con Aaron Judge: 'Vamos a hacer todo lo posible para que se quede'

A partir de este jueves 10 de noviembre, Aaron Judge es oficialmente el agente libre más cotizado en toda la Major League Baseball (MLB), luego de una inolvidable temporada 2022 con New York Yankees, donde hizo historia.

Pese a ello, desde el Bronx no le ofrecieron el dinero que, a juicio del jardinero, creía merecer, y ahora está a la espera de conversar con las franquicias interesadas, en busca del multimillonario contrato multianual que tanto desea.

En ese sentido, los Yankees tienen la preferencia de ser el primer equipo que pueda negociar con Judge, a quién ya le hicieron una oferta cualificada, y su dueño, Hal Steinbrenner, ya dejó en claro cuál es su deseo de cara a MLB 2023.

Dueño de Yankees habla de negociaciones con Judge



"Le he dejado claro que ese es nuestro deseo, que regrese a los Yankees. Significa mucho para esta organización y le he dejado claro que vamos a hacer todo lo posible para que así sea", manifestó el empresario en diálogo con la cadena YES Network.

Por ahora, el problema es que no se acercan a la cifra que quiere Aaron Judge para seguir en los Yankees, ya que según publicó el diario USA Today, apenas le habrían ofrecido un contrato de $288 millones de dólares por ocho temporadas de MLB. ¿Esperará otras ofertas el Juez?