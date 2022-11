“Joyita a la defensiva”, dijo Ernesto Jerez a todo pulmón para describir la jugada clave en la novena entrada que tiene a Houston Astros a un triunfo de ganar la Serie Mundial 2022. Philadelphia Phillies perdió el Juego 5 por dos carreras a tres con una atrapada que ni el mismo José Altuve podía creer.

El marcador se abrió en la primera entrada con un sencillo remolcador de Jeremy Peña que trajo la carrera de Altuve. Justin Verlander iba a empezar a lanzar con ventaja, pero… ¡Un momento! Kyle Schwarber conectó un jonrón e inició un juego nuevo desde la segunda entrada.

Luego de un jonrón de Peña en la cuarta entrada y de una carrera más que impulso Yordan Álvarez con un hit de sacrificio, Houston Astros se puso 3 – 1 en el marcador parcial. Jean Segura trajo una rayita más para Philadelphia Phillies y el cierre del noveno inning empezaba 3 – 2 a favor del equipo de José Altuve y compañía.

Ryan Pressly estaba en la loma para cerrar el Juego 5 de la Serie Mundial 2022 y con un out llegó el turno de J.T. Realmuto. Si el receptor de los Phillies lograba ponerse en circulación, Bryce Harper vendría con la oportunidad de dar un jonrón y dejar en el terreno a los Astros. Sin embargo, llegó la “jugada del año” según publicó el mismo equipo de Houston en su cuenta de Twitter.

Video: La jugada que tiene a Astros a un triunfo de ganar la Serie Mundial 2022

J.T. Realmuto conectó un batazo al jardín central y la pelota sonó como si fuera un cuadrangular. ¡Pum! Chas McCormick se estrelló contra la reja de seguridad, pero logró atrapar la pelota. Llegó el segundo out en la novena entrada y tras la jugada clave, Harper no pudo salvar el juego. ¿Resultado final? Houston Astros ganó el Juego 5 y está un triunfo de quedarse con la Serie Mundial 2022 en el sexto duelo vs. Philadelphia Phillies (sábado 5 de noviembre a las 20:03 ET).

“Para nosotros nada está dicho, vamos a ir a Houston y jugaremos de la misma manera a la que jugamos. Pienso que Chas McCormicky y Trey Mancini hicieron dos grandes jugadas que creo salvaron el juego”, le dijo José Altuve a Julia Morales, reportera de las redes sociales de Houston Astros, sobre las jugadas clave del Juego 5 de la Serie Mundial 2022. Además, el pelotero nacido en Venezuela apenas vio a McCormick lo felicitó por la gran atrapada. ¡No lo podía creer!