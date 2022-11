El Clásico de Otoño en 2022 tendrá para siempre un lugar en la historia, luego de que los Astros se combinaron para un no hitter en el cuarto juego de la serie ante los Phillies. Bolavip te cuenta los detalles.

Houston Astros necesitaba de una victoria en el cuarto juego de la Serie Mundial 2022, un evento en el que habían sorprendido los Philaldelphia Phillies poniéndose en ventaja temprano robando un juego en Texas y otro en Pensylvania.

Cristian Javier fue quien tomó la responsabilidad por el lado de los Astros en el cuarto juego, y no decepcionó: el dominicano lanzó una verdadera joyita, la cual sin dudas va a quedar dentro de los libros de historia del Clásico de Otoño.

Pero el dominicano también recibió la ayuda de sus compañeros para completar la hazaña, tanto de los relevistas Bryan Abreu, Rafael Montero y Ryan Pressly, quienes completaron el trabajo, si no también de la defensiva.

Segundo No Hitter de la historia de la Serie Mundial

Al margen quedó la espectacular quinta entrada a la ofensiva de los Astros, donde anotaron sus cinco carreras ante Aaron Nola y José Alvarado, probablemente los dos mejores lanzadores de la nomina de los Phillies durante la parte final de la temporada.

Cristian Javier inició todo con 6 entradas lanzadas, donde tan solo permitió dos bases por bolas y repartió nueve ponches. En el relevo llegaron Bryan Abreu (1 IP, 3 SO), Rafael Montero (1 IP, 1 SO) y Ryan Pressly (1 IP, 1 BB, 1 SO).

¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió? Hay que remontarnos al juego perfecto de Don Larsen, el único en la historia de la Serie Mundial, logrado en el Juego 5 del Clásico de Otoño en 1956 con los Yankees ante los Dodgers.