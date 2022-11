La Agencia Libre dará que hablar en el final de este año y el principio del siguiente en la Major League Baseball (MLB), luego de Houston Astros reparta su dinero con los protagonistas de la victoria de la Serie Mundial 2022.

Es justamente el conjunto texano el que puede celebrar, con la confirmación de que Martín Maldonado podrá estar disponible la próxima temporada, además de que lograron que uno de sus mejores relevistas se quede en el equipo.

Y hablando de jugadores que se quedan, las ofertas calificadores han sido la noticia de la semana, pero tan solo dos jugadores han dicho que si a este contrato de US$19.65 millones: uno de Texas Rangers y el otro de San Francisco Giants.

Aaron Judge se va de New York Yankees, Anthony Rizzo se queda

New York Yankees tuvo un día agridulce este martes: A pesar de que no lograron firmar a Aaron Judge, quien le dijo que no a su oferta calificadora, si lograron llegar a un acuerdo por varios años con el primera base Anthony Rizzo.

Julio Rodríguez, novato del año

Juego de las Estrellas, Bate de Plata y ayudar a un equipo a llegar a su primera postemporada en los últimos 20 años parece suficiente: Julio Rodríguez es el merecido novato del año en la AL. Conoce su reacción en esta nota.