La Major League Baseball (MLB) continúa su paso acelerado por la temporada baja, una que ha tenido una Agencia Libre que hasta ahora no ha decepcionado para nada, con grandes firmas como la de Aaron Judge.

New York Yankees es uno de los equipos que más invierte en las Grandes Ligas para mejorar su equipo, pero no necesariamente esa es la estrategia de todas las franquicias, ya que otras prefieren ser más austeras con sus cuentas.

Una de ellas es Oakland Athletics, quienes habitualmente no suelen gastar tanto durante este período de Agencia Libre. Los peloteros que contratan suelen ser inversiones más al hueso de una necesidad, como la que anunciaron el 16 de diciembre por la tarde.

Trevor May firma con Oakland Athletics

Los A´s serán, probablemente, poco animadores la próxima campaña, debido a la etapa de reconstrucción en la que se encuentran, por ende firmas de contratos para intercambiar parece una decisión inteligente en la temporada baja.

Es exactamente lo que consiguieron con Trevor May, ex relevista (con experiencia como abridor) de Minnesota Twins y New York Mets, quien llegó a un acuerdo de un año y US$7 millones con los del Estado de California.