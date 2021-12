Sin mayores novedades transcurre el paro laboral en la Major League Baseball (MLB), una situación compleja que ha paralizado todas las actividades, a la espera de llegar a un acuerdo entre los equipos y jugadores por el Acuerdo Laboral Colectivo (CBA en inglés), o al menos es el deseo del Comisionado Rob Manfred.

Tras una reunión con los dueños de franquicias en Texas, la máxima autoridad de Grandes Ligas hizo un llamado al Sindicato de Peloteros (MLBPA) para poder concertar una nueva reunión, lo más pronto posible, para evitar que el conflicto se extienda por mucho tiempo más, como ocurrió la última vez, en 1994-95.

"Creo que estamos en medio de un proceso, estoy preparado para continuar ese proceso y estoy optimista de que vamos a tener un acuerdo", afirmó el Comisionado Manfred, agregando que "no me siento frustrado, sino decepcionado de que las partes no pudieran lograr un pacto antes de que expirara", lo que ocurrió la noche del 1 de diciembre.

Comisionado de MLB manda mensaje a Jugadores por Paro Laboral



Con un discurso más conciliador que lo exhibido en la carta a los aficionados horas después de iniciado el conflicto, el ejecutivo afirmó que la medida tomada por los propietarios es necesaria para poder impulsar a las partes a tomar un nuevo acuerdo.

"No es algo bueno para el deporte; pero no es algo que hemos emprendido a la ligera. Entendemos que es perjudicial para nuestro negocio. Lo hicimos en base a un deseo de impulsar el proceso hacia un acuerdo ahora. Queríamos adelantar el proceso, porque queremos un acuerdo ahora", sentenció Rob Manfred.