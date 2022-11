En una conversación que tuvo con Aaron Boone, se reveló el ‘adiós’ de Aaron Judge a New York Yankees. Fue por culpa de Houston Astros en la MLB.

Por culpa de Houston Astros: Se reveló el ‘adiós’ de Aaron Judge a New York Yankees

Un nuevo capítulo en la novela titulada ‘¿Cuál será el futuro de Aaron Judge?’ reveló más información sobre la conversación que tuvo ‘El Juez’ con Aaron Boone una vez se dio la eliminación de New York Yankees en los MLB Playoffs. La palabra adiós dijo presente.

Las conversaciones para que Judge firme un nuevo contrato con los Yankees tras jugar por siete temporadas en el equipo de New York no empezaron de la mejor manera, ya que a la estrella de la MLB no le habría gustado que Brian Cashman, gerente general de los ‘Bombarderos del Bronx’, diera a conocer la oferta que le hicieron al ‘Juez’.

Desde que Aaron Judge le dijo que no a la extensión de contrato por siete años y US$213.5 millones que le ofreció New York Yankees, Cashman se negó a confirmar si han hablado con ‘El Juez’ para ofrecerle un nuevo vínculo. Los rumores empiezan a poner a Los Angeles Dodgers y San Francisco Giants como candidatos a llevarse el pelotero con más jonrones (62) en la historia de una temporada de la Liga Americana.

“Simplemente reafirmaré lo que he dicho yo, la propiedad, Aaron Boone y cualquier persona relacionada con los Yankees. Nos encantaría poder traer de vuelta a Aaron Judge y hacer que siga siendo miembro de esta franquicia y las trayectorias profesionales en las que se encuentra actualmente. Es como el Salón de la Fama. No habría nada mejor que tenerlo como hombre en el jardín derecho para nosotros”, dijo Brian Cashman, gerente general de los Yankees, en un artículo publicado por Bryan Hoch, de MLB.com.

Se reveló el ‘adiós’ de Aaron Judge a New York Yankees en la MLB

Mientras que Mark Feinsand, de MLB.com, sostuvo que Los Angeles Dodgers podrían convertirse en “jugadores serios” para ir por Aaron Judge, Randy Miller, del portal NJ.com, sostuvo que ‘El Juez’ habría elegido a San Francisco Giants como la opción número uno en la agencia libre. ¿Y dónde queda New York Yankees? Por ahora, ya se dio un adiós que no sería definitivo.

De acuerdo a la información publicada por Bryan Hoch, de la página oficial de la MLB, Aaron Boone tuvo una conversación Aaron Judge una vez que perdieron el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Houston Astros. El manager de los ‘Bombarderos del Bronx’ espera que solo haya sido un “adiós por ahora”.