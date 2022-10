Luego de la eliminación a manos de Houston Astros y José Altuve, New York Yankees se despidió de la Postemporada con un récord nunca antes visto en los 146 años de la MLB.

Por culpa de Astros y Altuve: El récord de New York Yankees nunca antes visto en 146 años de la MLB

Tanto navegar para… ¿Lo mismo? En las redes sociales se viralizó un video de los aficionados de New York Yankees pidiendo para que Houston Astros fuera el rival en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y unos días después fueron barridos en los MLB Playoffs 2022 con un récord histórico incluido por culpa de José Altuve y compañía.

Pasaron 30 años en la historia de la MLB para que, en un mismo día (23 de octubre de 2022), se definieran los equipos que jugarán la Serie Mundial. Mientras que Philadelphia Phillies le ganó 4 – 1 a San Diego Padres, los Astros sacaron la escoba y barrieron 4 – 0 a Yankees. ‘El Clásico de Otoño’ inicia el viernes 28 de octubre.

La superioridad de Houston Astros volvió a verse reflejada, ya que tras la eliminación en 2022 se convirtió en el equipo que más veces eliminó a New York Yankees en la historia de la Postemporada MLB 2022. ¡Y eso que José Altuve y compañía se mudaron a la Liga Americana desde la temporada 2013!

Los Yankees no llegan a la Serie Mundial desde 2009 y, luego de aquella ocasión en la que derrotaron 4 – 2 a Philadelphia Phillies, cada vez que el equipo de New York llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana perdió y no pudo avanzar al ‘Clásico de Otoño’. En tres ocasiones fueron vencidos por Houston Astros.

El récord de New York Yankees nunca antes visto en 146 años de la MLB

Luego de la derrota y eliminación a manos de José Altuve y Houston Astros, New York Yankees obtuvo el récord de ser el primer equipo en la historia de la MLB que pierde cinco apariciones consecutivas en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, según informó la cuenta de Twitter ESPN Stats (Estadísticas) & Info.