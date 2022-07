La estrella de New York Yankees, Aaron Judge, no será parte del Home Run Derby 2022. ¿Por qué?

Por qué Aaron Judge no participa del Home Run Derby 2022

Aaron Judge, la estrella de los Yankees de Nueva York, no será parte del Home Run Derby 2022 que se celebrará en Dodgers Stadium.

“No. No es necesario, ya lo hice una vez”, comentó en una entrevista antes del partido del jueves contra los Rays. Además, agregó: “Estoy bien con eso y no tengo intención en participar”.

Cabe destacar que el actual líder de jonrones en la MLB (con 24) no participa en el Home Run Derby desde que ganó el evento en 2017 en el Marlins Park de Miami. Ese año tuvo 47 jonrones en la fiesta de los cuadrangulares.

Está claro que a la MLB le hubiera encantado que Aaron Judge esté presente en el evento previo del Juego de Estrellas del 19 de julio en el Dodger Stadium, por todo lo que representa la figura de los Yankees en materia de marketing y más en una campaña en donde su equipo tiene el mejor registro de la liga.

Los fanáticos de Nueva York también esperaban un posible enfrentamiento entre Aaron Judge y el jugador de Mets Pete Alonso, quien ganó los últimos dos Home Run Derby en Progressive Field en Cleveland en 2019 y en Coors Field en Denver el año pasado. En 2020 no se realizó debido a la pandemia del Covid-19.