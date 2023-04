En el comienzo de la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB), uno de los jugadores que tuvo una destacada actuación fue el mexicano Randy Arozarena, figura de Tampa Bay Rays.

Es que luego de una consular participación en el Clásico Mundial de Béisbol, el jardinero de origen cubano conectó un imparable y remolcó una carrera para el triunfo por 4-0 ante Detroit Tigers.

Luego del triunfo, Arozarena conversó con Enrique Rojas, de la cadena ESPN, y motivado por el mismo, lanzó una advertencia para Los Angeles Dodgers, New York Yankees y el resto de sus rivales para la presente temporada de MLB.

La advertencia de Arozarena para Dodgers y Yankees



"Pienso que voy a tener una gran temporada, he trabajado muy fuerte, me he enfocado en cosas para la mente que es muy importante para una temporada muy larga. He cambiado la rutina, estoy trabajando muy duro para seguir ayudando al equipo a darle victorias", señaló el azteca.

Durante sus cuatro temporadas defendiendo a los Rays, Arozarena ha ganado el MVP de la Serie de Campeonato de Liga Americana y el premio al Novato del Año, totalizando 47 cuadrangulares, 318 imparables, 181 carreras anotadas y 170 remolcadas, más 56 bases robadas.