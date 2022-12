Un analista del New York Post revela qué tan factible es que suceda la firma entre New York Mets y Carlos Correa tras presentar problemas en sus exámenes médicos.

Carlos Correa pasó del cielo a la tierra en cuestión de semanas. El Boricua figuraba como uno de los agentes libres más codiciados de la MLBde cara a la temporada 2023. Ahora, su futuro a largo plazo en el mejor beisbol del mundo está en "veremos".

El pelotero decidió salirse de su contrato con Minnesota Twins para probar la Agencia Libre. Allí, recibió varias ofertas interesantes, decidiendo firmar con San Francisco Giants por 13 años y $350 millones de dólares.

Sin embargo, aparentes problemas médicos hicieron que la organización de California retirara la oferta. Allí, New York Mets aprovechó rápidamente para hacerse con los servicios del boricua, ofreciendo $315 millones a cambio de 12 campañas.

Ahora, lo que parecía una excusa por parte de los Giants terminó por confirmarse como verdaderos problemas médicos. Esta vez, los exámenes médicos con los neoyorquinos también encendieron las alarmas, específicamente con su pierna derecha

El panorama de Carlos Correa

Todo parece indicar que Carlos Correa no podrá firmar contrato a largo plazo con New York Mets, o al menos eso dicta la lógica. Ahora, de acuerdo con Mike Puma, analista del New York Post, existe 55% de probabilidades de que el trato entre ambas partes de efectúe.

La preocupación de los Mets radica en su pierna derecha, la cual tuvo que ser operada en 2014 para reparar una fractura de peroné y daños en ligamentos. Ahora, cabe destacar que no se ha perdido tantos juegos (42 en las últimas tres campañas).

Sin embargo, ambos equipos habrán tenido sus razones para dudar sobre firmar a Correa por tanto tiempo. Por ello, los escenarios paa el boricua serían pactar por menos campañas, o en su defecto, por 12 zafras con cláusulas específicas en casos de lesión.