El lanzador que jugó la pasada temporada en New York Mets es el principal nuevo objetivo de los mulos para reforzar su bullpen de cara al próximo certamen.

Rumores MLB: New York Yankees busca a Jacob deGrom para competir con Gerrit Cole en 2023

La actual temporada baja que se vive en la Major League Baseball (MLB) promete mucho, dada la presencia de nombres estelares en la Agencia Libre, en busca de millonarios acuerdos, tal es el caso del lanzador Jacob deGrom.

Tras nueve campañas jugando para New York Mets, no sólo rechazó extender su vínculo por los próximos dos años, sino que declinó su opción de jugador por $30.5 millones de dólares con la franquicia de Queens para el 2023, y como era de esperar, interesados no le faltan.

Ya se sabe que su (ahora) ex equipo quiere firmar un nuevo vínculo con deGrom, al igual que Atlanta Braves y Texas Rangers; pero hay un cuadro que está dispuesto a todo con tal de tenerlo en sus filas, ese es New York Yankees. Pero no a cualquier precio.

El lanzador estelar que busca Yankees para MLB 2023



Según dio a conocer Andy Martino, de la cadena SNY, desde los mulos habrían solicitado al jugador los reportes médicos, para garantizarse que estará al 100 por ciento de sus condiciones cuando juegue con ellos, esto tomando en cuenta las lesiones que ha sufrido en las últimas dos temporadas.

Sin embargo, existen dos factores que atentarían contra la opción de los Yankees de firmar a deGrom: que su primera y máxima prioridad es asegurar la contratación de Aaron Judge; y que en la Agencia Libre hay otro nombre como lanzador estelar disponible, Justin Verlander.