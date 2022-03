Fue a finales del 2021, cuando el jardinero Aaron Judge le gritaba a todo el mundo que su máximo deseo en la Major League Baseball (MLB) era terminar su carrera jugando para los New York Yankees, y así emular lo realizado por la leyenda Mickey Mantle, que defendió al equipo por 18 temporadas.

"No hay otro lugar en el que quiera jugar, solo por la forma en que los fanáticos me han abrazado, me han traído y me han tratado como a uno de los suyos... un deseo mío, una meta mía para terminar mi carrera como un Yankee", aseguró el pelotero en noviembre pasado.

Y hace poco más de un mes, el propio Judge había establecido como condición para continuar con los Yankees que "si logramos una extensión de contrato antes de que comience la temporada, sería genial"; pues bien, tal parece que en el Bronx le cumplirán su deseo.

Yankees le cumplirá deseo a Aaron Judge



Según dio a conocer el periodista Joel Sherman, del New York Post, la franquicia le entregará durante la próxima semana al agente del jugador una propuesta formal de contrato multianual, aunque no será la única alternativa que manejarán en este caso.

Esto, porque al estar Judge entrando en su último año de contrato, los Yankees podrían amarrar un vínculo por un año más, con un salario de $17.1 millones de dólares, para así evitar que se llegue al arbitraje salarial, una situación que los mulos deberán negociar con otros 12 jugadores de su nómina.