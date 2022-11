Al inicio de la MLB 2022, Aaron Judge recibió una oferta millonaria por parte de New York Yankees. ‘El Juez’ la rechazó, habló sobre el tema y… ¿Se despidió?

¿Se despidió? Aaron Judge rompió el silencio y habló de la oferta que le hizo New York Yankees

Y llegó la palabra más esperaba en los ‘Bombarderos del Bronx’. New York Yankees volvió a no cumplir el objetivo de llegar a la Serie Mundial en la temporada MLB 2022 y ahora la principal tarea que tiene es no dejar ir a un Aaron Judge, quien ya se convirtió en agente libre.

Los Yankees quisieron dar un golpe sobre la mesa y desde el inicio de la temporada 2022 le ofrecieron a Judge un contrato por siete años y $213.5 millones de dólares. ‘El Juez’ dijo que no y empezó el desafío de demostrar que valía más que el dinero ofrecido por parte del equipo de New York.

¿Cómo le fue? Aaron Judge se convirtió en el pelotero con más jonrones (62) en la historia de una temporada de la Liga Americana. Además, ‘El Juez’ registró 62 jonrones, 131 carreras impulsadas y 133 anotadas para un promedio de .311 con New York Yankees en la campaña 2022.

Se cumplieron los cinco días desde el último juego de la Serie Mundial 2022 y los equipos ya pueden empezar a negociar con Judge. Mientras que Mark Feinsand, de MLB.com, sostuvo que Los Angeles Dodgers se pueden convertir en “jugadores serios” para ir por ‘El Juez’; Randy Miller, del portal NJ.com, sostuvo que Aaron habría elegido a San Francisco Giants como la “elección número 1” a la hora de escoger a su nuevo equipo en la MLB.

Según publicó Bryan Hoch, Aaron Judge le dijo a MLB Network que “tenía una pequeña duda que se le viene a la mente” sobre la decisión acerca de rechazar la primera oferta que le hizo New York Yankees por siete años y US$213.5 millones. “Estás sentado en los jardines pateándote a ti mismo, como: ‘Hombre, tal vez debería haber aceptado ese trato’”, le dijo ‘El Juez’ a MLB Network para después confesar que tanto compañeros de equipo como su familia le dijeron que tomó la determinación correcta.