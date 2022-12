El futuro de Aaron Judge estaría por definirse en la MLB luego de la nueva oferta que recibiría en las Grandes Ligas. ¡Superaría la de New York Yankees!

Superaría la de New York Yankees: La nueva oferta por más de US$300 millones que recibiría Aaron Judge

Y cuál equipo no quisiera tener el pelotero con más jonrones (62) en la historia de una temporada de la Liga Americana. El futuro de Aaron Judge estaría cada vez más cerca de definirse para la MLB 2023 luego de dos nueva ofertas. New York Yankees y San Francisco Giants, los protagonistas.

Judge terminó su temporada 7 en el béisbol de las Grandes Ligas, todas las ha jugado con los Yankees, y decidió dejarse tentar por la agencia libre tras rechazar una oferta que le hizo el equipo de New York por siete años y US$213.5 millones. Los ‘Bombarderos del Bronx’ ya le hicieron otra oferta al ‘Juez’.

Según Bob Nightengale, del portal USA Today Sports (Deportes Hoy), New York Yankees le puso a Aaron Judge sobre la mesa un contrato por ocho años y un valor entre $288 y $304 millones de dólares. Esta nueva oferta cumpliría con la condición que habría puesto ‘El Juez’ de ser el jugador mejor pago por año de toda la MLB. Sin embargo…

En Twitter se hizo viral un video de Judge llegando a un hotel en San Francisco y Jon Morosi, de MLB Network, sostuvo que, a pesar que las estrella de las Grandes Ligas sostuvo que estaba en esta ciudad para planes familiares, ‘El Juez’ iba a tener una reunión con los Giants.

La nueva oferta que recibiría Aaron Judge para cambiar de equipo en la MLB

Bob Nightengale no tiene buenas noticias para New York Yankees, ya que informó que se espera que San Francisco Giants le haga una oferta a Aaron Judge por más de $300 millones dólares. No solo superaría el contrato que le habrían ofrecido los ‘Bombarderos del Bronx’, también cumpliría lo dicho por el periodista Ken Rosenthal: un vínculo por nueve años en la MLB.