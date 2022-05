Fue hace exactamente dos semanas, 30 de abril de 2022, cuando la Major League Baseball (MLB) comunicó oficialmente la suspensión por dos temporadas del lanzador Trevor Bauer, tras la investigación realizada por la competición, acusado de violar su política de violencia doméstica.

En total, son 324 partidos los que no podrá disputar el jugador, que tenía contrato hasta ahora con Los Angeles Dodgers, y en los cuales no podrá recibir su salario, cotizado en $70 millones de dólares (según Spotrac), esto pese a que la Justicia no le ha encontrado culpable por casos de agresión sexual y violencia de género.

Es por este motivo que Bauer, junto a su defensa, han tomado una drástica decisión, que es la de no aceptar la sanción impuesta por MLB y apelar al fallo firmado por el Comisionado Rob Manfred, de hecho ya tiene una fecha para presentar su defensa.

La decisión de Bauer tras suspensión de MLB



Según reveló The Athletic, medio al cual tiene demandado el pitcher por "difamación", a partir de este lunes 23 de mayo se iniciará la audiencia de apelación, proceso que será confidencial y que podría extenderse por varios meses, incluso más allá del verano.

En esta instancia, representantes de la MLB, la Asociación de Jugadores (MLBPA) y un árbitro independiente, deberán escuchar la defensa de Bauer y a partir de allí tomar alguna de estas tres decisiones: reducir el castigo, mantenerlo o desestimarlo, lo que le dejaría libre de toda culpabilidad.