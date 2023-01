Luego que la franquicia comunicara que no continuaría su relación laboral con el lanzador, este utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto y dar a conocer sus próximos pasos.

En el límite del tiempo entregado por la Major League Baseball (MLB), luego de la reducción del castigo hacia el lanzador Trevor Bauer por "violar la política de conducta personal", Los Angeles Dodgers comunicaron finalmente que no contarán con sus servicios para la temporada 2023.

"Ahora que este proceso se ha completado, y después de una cuidadosa consideración, hemos decidido que ya no formará parte de nuestra organización", informó la franquicia de California, quien le deberá pagar $22.5 millones de dólares para liberarlo definitivamente y que el diestro se convierta en agente libre.

Y como era muy esperable, no sólo por los fanáticos de Dodgers, sino por todo el ambiente de MLB, Trevor Bauer utilizó sus redes sociales para referirse a la decisión del equipo, comunicando además los pasos a seguiir en su carrera.

La opinión de Bauer tras ser despedido de los Dodgers



"Si bien no pudimos comunicarnos durante la licencia administrativa y el proceso de arbitraje, mis representantes hablaron con los líderes de los Dodgers inmediatamente después de la decisión; tras dos semanas de conversaciones sobre mi regreso a la organización, me senté con los líderes de los Dodgers en Arizona, quienes me dijeron que querían que regresara y lanzara para el equipo este año", partió indicando el pitcher.

"Si bien estoy decepcionado por la decisión de la organización hoy, agradezco la gran cantidad de apoyo que he recibido del clubhouse de los Dodgers. Les deseo lo mejor a los jugadores de los Dodgers y espero competir en otro lugar", finalizó Trevor Bauer.