Aaron Judge es uno de los peloteros sensación del momento. Su poder y fuerza consolidada en 2022 ha hecho que sea uno de los más buscados en laMLB, aunque, New York Yankees es el equipo afortunado en tenerle.

Su talento deportivo siempre resaltó. Cuando era chico también tuvo la oportunidad de dedicarse al fútbol americano, pero terminó por elegir al beisbol. Sin embargo, en su infancia se enteró de una verdad que pudo cambiarlo todo.

Ser adoptado puede que no siempre sea tomado de buena forma. A veces puede generar traumas o preguntas sobre quiénes son mis verdaderos padres, o peor aún, por qué me dejaron siendo tan solo un niño.

La verdad de Aaron Judge

En una entrevista que proporcionóa MLB en 2017, Aaron Judge decidió enfrentar a sus padres porque no se parecía a ellos. La respuesta que obtuvo lo dejó tranquilo, sobre todo por la sinceridad de sus quienes lo adoptaron.

"Tenía como 10 años y me di cuenta de que no nos parecíamos, empecé a hacer preguntas, me las respondieron todas con la verdad t me dijeron que era adoptado", aseguró 'El Juez' sobre enterarse de la verdad.

"Estuve conforme con la respuesta, les dije 'está bien, eres mi mamá, la única que conozco y tú eres mi papá, el único que conozco. Son ustedes los que me criaron'", finalizó.