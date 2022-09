Gleyber Torres estuvo encendido en el compromiso entre New York Yankees y Pittsburgh Pirates, contribuyendo con el triunfo y alcanzando un récord de Álex Rodríguez no visto desde 2009 en MLB.

Con Aaron Judge como testigo: Gleyber Torres consigue récord de Álex Rodríguez en Yankees no visto desde hace 13 años

New York Yankees desató todo su poder ofensivo ante Pittsburgh Pirates en la jornada del miércoles por la noche de MLB, con respecial actuación de Gleyber Torres, quien consiguió emular lo que no se veía en el equipo gracias a Álex Rodríguez desde la temporada 2009.

Los Mulos del Bronx produjeron 14 rayitas y dejaron en dos a su rival para exhibir la brutal ofensiva con la que cuenta Aaron Boone. Sin embargo, mientras todo el Yankee Stadium esperaba por el cuadragunlar 61 de Aaron Judge, quien se robó el show fue el venezolano.

Por si fuera poco, Torres conectó dos cuadrangulares en la misma entrada que desempolvaron varios registros de Grandes Ligas, incluido uno de la leyenda neoyorquina Álex Rodriguez.

El récord de Álex Rodríguez igualado por Gleyber Torres

New York Yankees inició una fiesta de ocho carreras en la octava entrada que vio a Gleyber Torres batear dos cuadrangulares en ese episodio, algo que no sucedía en el equipo desde el 4 de septiembre de 2009 vs Tampa Bay Rays gracias a Álex Rodríguez.

De esta manera, el segunda base venezolano confirma su gran momento con Yankees, donde espera ser igual de importante en los MLB Playoffs en búsqueda del anillo 28, un objetivo esquivo para la organización desde, precisamente, 2009.