Mientras New York Mets espera por su reincorporación a la rotación, Max Scherzer sufrió un insólito accidente doméstico que lo tendrá a maltraer un tiempo más. Bolavip te cuenta los detalles.

Lesionado por su perro: La insólita razón por la cual una de las estrellas de New York Mets estará más tiempo fuera del campo

New York Mets ha sido uno de los mejores equipos en el primer tercio de la temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB), y gran parte de eso se debe al gran rendimiento de su rotación, la cual sigue esperando la recuperación de Max Scherzer.

El ex Washington Nationals se torció el oblicuo en su último inicio, y se unió a Jacob deGrom (omóplato) y Tylor Megill (tendinitis) como los miembros de la rotación del equipo de Queens que se perderán tiempo fuera del montículo.

Pero, como si eso fuera poco, Scherzer tuvo un ligero percance en su recuperación debido a un accidente doméstico, tal vez uno de los más insólitos del último tiempo en todos los deportes. Bolavip te cuenta los detalles.

El oblicuo no será de lo único de lo que tendrá que recuperarse Max Scherzer en esta etapa de rehabilitación, luego de sufrir un increíble percance en su hogar mientras intentaba ayudar a su perro. Según Mike Puma, del New York Post, el lanzador fue mordido por el can.

La mordida se produjo en la mano izquierda de Scherzer, salvando su mano de lanzamiento, mientras el inicialista de los Mets intentaba ayudarlo tras lastimarse una de sus patas. El mismo jugador salió a aclarar la situación en sus redes sociales.