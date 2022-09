Aaron Judge aplasta los registros en la MLB 2022. Sin embargo, existe un registro que todavía no ha podido alcanzar en lo que va de campaña.

Lo único que Aaron Judge no ha podido lograr en la MLB 2022

Hablar de la temporada 2022 de la MLB para Aaron Judge es pensar que lo ha alcanzado todo a nivel individual en New York Yankees. Sin embargo, a pesar de sus grandes números, existe una casilla estadística que está en cero.

'El Juez' está indetenible al registrar .314 de promedio al bate, 170 hits, 27 dobles, 60 batazos de vuelta completa, 128 carreras impulsadas, 98 boletos recibidos, 125 rayitas anotadas, OBP de .420 y OPS de 1.116.

Sus números han sido extremadamente importantes para tener a los Mulos del Bronx en lo más alto de la División Este de la Liga Americana, rumbo a los MLB Playoffs 2022 en búsqueda del tan ansiado vigésimo octavo anillo de Serie Mundial.

Lo que no ha logrado Aaron Judge

Tras analizar los números de Aaron Judge, parece imposible encontrar algo que no haya conseguido, pero lo cierto es que sí. Por supuesto, solo se trata de una estadística y bajo ningún concepto no tener esa casilla completada desmerita su temporada.

En lo que va de temporada regular 2022 de Grandes Ligas, 'El Juez' todavía no ha podido conectar un triple. Puede que suceda, puede que no, sin embargo, por el momento esa casilla estadística continúa en cero para el líder de New York Yankees.