La Agencia Libre de la Major League Baseball (MLB) 2021-22 se activó nuevamente, y con ello un montó de firmas y pactos se han dado cita en el mejor beisbol del mundo. Finalmente, el paro laboral que comenzó la noche del 2 de diciembre llegó a su final tras haber encontrado paz en los términos del nuevo contrato colectivo establecido entre el Comisionado de Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores. Atento a las altas de los equipos, bajas, contratos, firmas y rumores.

De esta forma, los peloteros elegibles que buscan asegurar su futuro en Las Mayores y las novenas que desean obtener a los mejores, pueden comenzar a explorar las opciones nuevamente, por ello, atento a las novedades respecto a altas, bajas, transacciones, firmas y rumores.

Con nombres como Carlos Correa, el pelotero más querido por todos los equipos, en especial Hosuton Astros, el cual de seguro no quiere perder la dupla de ensueño que forma junta a José Altuve, tanto ofensiva como defensivamente hablando, revisa la lista completa y al detalle sobre todos los agentes libres del período 2021-2022 de Grandes Ligas.

Atlanta Braves

Altas: Manuel Piña (C), Kirby Yates (P), Darren O'Day (P - Ligas Menores), Orlando Arcia (SS), Alex Dickerson (LF)

Bajas: Drew Smyly (P), Jorge Soler (DH), Eddie Rosario (LF), Chris Martin (P), Joc Pederson (LF), Stephen Vogt (C), Jeff Mathis (C), Ehire Adrianza (SS), Josh Tomlin (P), Grant Dayton (P), Edgar Santana (P), Jesse Chávez (P), Ryan Goins (2B)

Rumores: Matt Olson, Anthony Rizzo

Tampa Bay Rays

Altas: Corey Kluber (P),

Bajas: Michael Wacha (P), Nelson Cruz (DH), Chris Archer (P), Tommy Hunter (P),Collin McHugh (P), Chaz Roe (P), Shawn Armstrong (P), Oliver Drake (P), Brian O'Grady (LF), Cody Reed (P), Adam Conley (P), D.J. Johnson (P), Chris Mazza (P), Joseph Odom (C), David Robertson (P), Dietrich Enns (P)

Rumores:

Toronto Blue Jays

Altas: Kevin Gausman (P), Yimi García (P)

Bajas: Marcus Semien (SS), Steven Matz (P), Dany Jímenez (P - Ligas Menores), Corey Dickerson (LF), Robbie Ray (P), Kirby Yates (P), David Phelps (P), Jarrod Dyson (CF), Rafael Dolis (P), A.J. Cole (P), Jacob Barnes (P), Travis Bergen (P)

Rumores: Yusei Kikuchi (P)

Baltimore Orioles

Altas: Rougned Odor (2B), Jordan Lyles (P)

Bajas: Pedro Severino (C), Matt Harvey (P), Pat Valaika (SS), Adam Plutko (P), César Valdez (P), Thomas Eshelman (P), Austin Wynns (C), Marcos Diplan (P), Fernando Abad (P), Conner Greene (P), Konner Wade (P),

Rumores:

Boston Red Sox

Altas: Michael Wacha (P), James Paxton (P), Rich Hill (P), Jake Diekman (P)

Bajas: Eduardo Rodríguez (P), Garret Richards (P), Kyle Schwarber (LF), Adam Ottavino (P), Martín Pérez (P), Hansel Robles (P), Daniel Santana (OF), Travis Shaw (1B), Austin Brice (P), Brad Peacock (P), Taylor Motter (SS), José Iglesias (SS), Chris Herrmann (C)

Rumores: Jackie Bradley Jr., Trevor Story

Chicago White Sox

Altas: Kendall Graveman (P), Leury García (OF - Quedo libre y firmó de nuevo)

Bajas: César Hernández (2B), Leury García (OF), Carlos Rondón (P), Evan Marshall (P), Tim Beckham (3B), Billy Hamilton (CF), Brian Goodwin (RF), Jace Fry (P), Ryan Tepera (P), Jimmy Cordero (P), Mike Wright (P), Alex McRae (P), Nik Turley (P)

Rumores:

Cleveland Guardians (Indians)

Altas: Sandy León (C - Ligas Menores)

Bajas: Blake Parker (P), Roberto Pérez (C), Nick Wittgren (P), Bryan Shaw (P), Wilson Ramos (C), Cam Hill (P), Ryan Lavarnway (C)

Rumores:

Detroit Tigers

Altas: Eduardo Rodríguez (P), Javier Báez (SS)

Bajas: José Ureña (P), Julio Teherán (P), JaCoby Jones (CF), Niko Goodrum (2B), Wily Peralta (P), Derek Holland (P), Drew Hutchison (P), Ian Krol (P)

Rumores: Carlos Correa

Kansas City Royals

Altas: Zack Greinke (P)

Bajas: Greg Holland (P), Jesse Hahn (P), Jake Junis (P), Hanser Alberto (2B), Ervin Santana (P), Kyle Zimmer (P), Ryan McBroom (1B) Scott Blewett (P)

Rumores:

Los Angeles Angels

Altas: Noah Syndergaard (P), Aaron Loup (P), Michael Lorenzen (P), Raisel Iglesias (P - Quedó libre y firmó de nuevo), Matt Duffy (3B)

Bajas: Dexter Fowler (RF), Alex Cobb (P), Dylan Bundy (P), Raisel Iglesias (P), Kur Suzuki (C), Juan Lagares (CF), Jon Jay (RF), Steve Cishek (P), Scott Schebler (CF), Junior Guerra (P), Franklin Barreto (SS), Luke Bard (P), Kean Wong (2B), Ben Rowen (P), A.J. Ramos (P)

Rumores: Luis Castillo

Minnesota Twins

Altas: Dylan Bundy (P)

Bajas: Andrelton Simmons (SS), Michael Pineda (P), Alex Colome (P), John Grant (P), Andrew Albers (P), J.T. Riddle (SS), Edgar García (P), Williams Astudillo (C), Kyle Barraclough (P), Ian Gibaut (P), Nick Vincent (P) Derek Law (P), Luke Farrell (P)

Rumores:

Texas Rangers

Altas: Marcus Semien (SS), Jon Gray (P), Kole Calhoun (RF), Corey Seager (SS), Greg Holland (P), Charlie Culberson (2B)

Bajas: Jason Martin (OF - Liga Menores ), Anderson Tejeda (SS - Ligas Menores), Jordan Lyles (P), Mike Foltynewicz (P), Brock Holt (2B), Charlie Culberson (2B), Matt Bush (P), Ronald Guzmán (1B), Hyeon-Jong Yang (P), Curtis Terry (1B), Drew Anderson (P), Hunter Wood (P)

Rumores: Clayton Kershaw, Matt Olson

Seattle Mariners

Altas: Robbie Ray (P)

Bajas: Yusei Kikuchi (P), Kyle Seager (3B), James Paxton (P), Jose Smith (P), Tyler Anderson (P), Sean Doolittle (P), Keynan Middleton (P), José Marmolejos (LF), Jimmy Yacabonis (P), Héctor Santiago (P), Robert Dugger (P), Ryan Weber

Rumores: Chris Taylor, Adam Frazier, Trevor Story, Seiya Suzuki

Oakland Athletics

Altas: Dany Jiménez (P - Ligas Menores), Deolis Guerra (P)

Bajas: Starling Marte (CF), Mark Canha (LF), Trevor Rosenthal (P), Yan Gómes (C), Jake Diekman (P), Michael Fiers (P), Andrew Chafin (P), Yusmeiro Petit (P), Sergio Romo (P), Mitch Moreland (1B), Jed Lowrie (2B), Josh Harrison (2B), Burch Smith (P), Khris Davis (DH),Reymin Guduan (P), Pete Kozma (SS), Michael Feliz (P)

Rumores:

Houston Astros

Altas: Justin Verlander (P - quedó libre y firmó de nuevo), Héctor Neris (P)

Bajas: Carlos Correa (SS), Justin Verlander (P - quedó libre y firmó de nuevo), Kendall Graveman (P), Yimi García (P), Zack Greinke (P), Drew Butera (C)

Rumores: Trevor Story

Philadelphia Phillies

Altas: Johan Camargo (IF), Corey Knebel (P), Odúbel Herrera (CF, quedó libre y firmó de nuevo)

Bajas: Héctor Neris (P), Andrew McCutchen (RF), Odúbel Herrera (CF), Archie Bradley (P), Brad Miller (2B), Matt Moore (P), Ian Kennedy (P), Freddy Galvis (SS), Andrew Knapp (C), Ronald Torreyes (2B), Jorge Bonifacio (RF), Travis Jankowski (RF), Ramon Rosso (P), JD Hammer (P), Brady Lail (P),

Rumores: Kyle Schwarber (LF), Michael Conforto (RF), Chris Taylor (2B), Nick Castellanos (RF)

Miami Marlins

Altas: Avisail García (RF)

Bajas: Sandy León (C - Ligas Menores), Joe Panik (2B), Austin Pruitt (P), Luis Madero (P), Preston Guimet (P), Shawn Morimando (P), Bryan Mitchell (P)

Rumores:

Washington Nationals

Altas: Luis Avilán (P - Ligas Menores. Quedó libre y firmó de nuevo), Sean Nolin (P - Ligas Menores. Quedó libre y firmó de nuevo), César Hernández (2B), Sean Doolittle (P)

Bajas: Luis Avilán (P - Ligas Menores. Quedó libre y firmó de nuevo), Sean Nolin (P - Ligas Menores. Quedó libre y firmó de nuevo), Alex Ávila (C),Gerardo Parra (RF), Ryan Zimmerman (1B), Jordy Mercer (SS)

Rumores: Chris Taylor (2B)

Milwaukee Brewers

Altas: Pedro Severino (C),Trevor Golt (P),

Bajas: Avisail García (RF), Eduardo Escobar (3B), Manuel Piña (C), Daniel Norris (P), Brett Anderson (P), Hunter Strickland (P), Brad Boxberger (P), John Axford (P), Lukle Mile (C), Eric Yardley (P), Kyle Lobstein (P), Troy Stokes (OF), Colin Rea (P), Renato Núñez (3B),

Rumores:

St. Louis Cardinals

Altas: Steven Matz (P), Anderson Tejeda (SS - Ligas Menores)

Bajas: Matt Carpenter (3B), Andrew Miller (P), Carlos Martínez (P), J.A. Happ (P), Jon Lester (P), Kwang-hyun Kim (P), Tyler Webb (P), Wade LeBlanc (P), Luis García (P), Daniel Poncedeleon (P)

Rumores:

Cincinnati Reds

Altas: Donovan Solano (2B)

Bajas: Michael Lorenzen (P), Nick Castellanos (RF), Mychal Givens (P), Asdrúbal Cabrera (2B), Alex Blandino (3B), Mike Freeman (2B), Delino DeShields (CF), Beau Taylor (C), Rocky Gale (C), Brandon Finnegan (P), Michael Mariot (P), Tom Milone (P)

Rumores: Luis Castillo, Tyler Mahle, Sonny Gray

Chicago Cubs

Altas: Yan Gómes (C), Clint Frazier (OF), Michael Hermosillo (OF), Marcus Stroman (P)

Bajas: Zach Davies (P), Austin Romine (C), Robinson Chirinos (C), José Lobatón (C), Matt Duffy (3B), Adam Morgan (P), Jonathan Holder (P), Kohl Stewart (P), Nick Martini (RF), Trayce Thompson (CF), Andrew Romine (SS), Tyler Ladendorf (2B)

Rumores: Carlos Correa

Pittsburgh Pirates

Altas: Yoshitomo Tsutsugo (OF - Quedó libre y firmó de nuevo), José Quintana (OF), Ben Gamel (OF), Jerad Eickhoff (P - Ligas Menores), Roberto Perez (C)

Bajas: Yoshitomo Tsutsugo (OF - Quedó libre y firmó de nuevo), Felipe Vásquez (P), Todd Frazier (3B), Trevor Cahill (P), Chasen Shreve (P), Erick González (SS), Phillip Evans (3B), Sam Howard (P), Tanner Anderson (P), Shelby Miller (P), Keury Mella (P), Taylor Davis (C), Joe Hudson (C), Christian Bethancourt (C)

Rumores:

Colorado Rockies

Altas: Jhoulys Chacín (P - Quedó libre y firmó de nuevo), Kris Bryant (3B)

Bajas: Jhoulys Chacín (P - Quedó libre y firmó de nuevo), Jon Gray (P), Ian Desmond (CF),Trevor Story (SS), Chi Chi González (P), Chris Owings (2B), Greg Bird (1B), Tency Almonte (P), José Mujica (P), Jesús Tronco (P), Chris Rusin (P),

Rumores: Trevor Story

Arizona DiamondBbacks

Altas: Kole Calhoun (RF), Chris Devenski (P - Quedó libre y firmó de nuevo), Mark Melancon (P)

Bajas: Chris Devenski (P - Quedó libre y firmó de nuevo), Tyler Clippard (P), Ildemaron Vargas (2B),

Rumores:

New York Mets

Altas: Max Scherzer (P), Starling Marte (CF), Mark Canha (LF), Eduardo Escobar (3B), Chasen Shreve

Bajas: Noah Syndergaard (P), Aaron Loup (P), Marcus Stroman (P), Michael Conforto (RF), Javier Báez (SS), Brand Hand (P), Dellin Betances (P), Jeurys Familia (P), Jonathan Villar (OF), Kevin Pillar (CF), Rich Hill (P), Darren O'Day (P), Brandon Drury (3B), Jerad Eickhoff (P), Heath Hembree (P), Alber Almora (CF), José Martínez (1B), Chance Sisco (C), José Peraza (SS), Cameron Maybin (RF), Robert Stock (P), Roel Ramírez (P), Corey Oswalt (P), Arodys Vizcaino (P)

Rumores: Yusei Kikuchi

San Francisco Giants

Altas: Anthony DeSclafani (P - Quedó libre y firmó de nuevo), Alex Cobb (P), Austin Slater (OF), Matt Boyd, Joc Pederson (LF)

Bajas: Kevin Gausman (P), Anthony DeSclafani (P - Quedó libre y firmó de nuevo), José Quintana (P), Trevor Gott (P), Kris Bryant (3B), Scott Kazmir (P), Donovan Solano (2B), Alex Wood (P), Alex Dickerson (LF), Matt Shoemaker (P), Tony Watson (P), Reyes Moronta (P), Mike Tauchman (CF), Tyler Chatwood (P), Jake Jewell (P), Dominic Leone (P)

Rumores: Kevin Gausman

San Diego Padres

Altas: Nick Martínez (P), Luis García (P)

Bajas: Tommy Pham (LF), Daniel Hudson (P), Mark Melancon (P), Jake Marisnick (CF), Keone Kela (P), Jairo Díaz (P), Dan Altavilla (P), Sam McWilliams (P), Jake Arrieta (P), Nick Ramírez (P), Ross Detwiler (P)

Rumores:

Los Angeles Dodgers

Altas: Andrew Heaney (P), Jason Martin (OF - Ligas menores), Daniel Hudson (P), Chris Taylor (2B), Freddie Freeman

Bajas: Clayton Kershaw (P), Max Scherzer (P), Corey Seager (SS), Danny Duffy (SP), Joe Kelly (P), Chris Taylor (2B), Corey Knebel (P), Jimmy Nelson (P), Nicholas Tropeano (P), Cole Hamels (P), Ryan Meisinger (P), Albert Pujols (DH), Kevin Quackenbush (P), Neftali Feliz (P), Steven Souza (RF), Mike Kickham (P), Brandon Morrow (P)

Rumores: Clayton Kershaw,

New York Yankees

Altas: Joely Rodríguez (P - quedó libre y firmo de nuevo), Anthony Rizzo

Bajas: Andrew Heaney (P), Corey Kluber (P), Joely Rodríguez (P - quedó libre y firmo de nuevo), Rougned Odor (2B), Anthony Rizzo (1B), Brett Gardner (LF), Clint Frazier (OF), Ryan LaMarre (LF), Brody Koerner (P), Adam Warren (P)

Rumores: Carlos Correa