New York Yankees será 'torturado' por New York Mets para quitarles a Aaron Judge

Aaron Judge es uno de los temas del momento, sin duda alguna. El espectacular pelotero no tiene definido su futuro de cara a la próxima temporada, aunque parece no afectarle dado que está encendido con el madero.

'El Juez' tiene a New York Yankees en puestos de clasificación a MLB Playoffs 2022. Sin embargo, a pesar de que no tenga contrato para 2023, algo es seguro, seguirá en Grandes Ligas, bien sea con los Mulos del Bronx o no.

Ahora, puede que no tenga que abandone a Yankees pero no a la ciudad, pues según reporta el medio The New York Post, New York Mets hará "hasta lo imposible" para intentar quedarse con los servicios de Judge.

¿Aaron Judge a New York Mets?

Steven Cohen, dueño de New York Mets, ha sido catalogado por Ken Rosenthal, insider de la MLB, como un auténtico fan de Mets, por ello, entre sus placeres está torturar a Yankees, y aunque no pueda quedarse con Aaron Judge al menos lo intentará.

Solo resta esperar si esto será realidad, pero lo cierto es que más allá de molestar, New York Mets cuenta con dinero y plantilla competitiva para ofrecer un proyecto a Aaron Judge que termine por convercerlo.