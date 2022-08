Texas Rangers figura con un récord llamativo en la MLB 2022 a nivel de poder. Curiosamente, bates poderosos como los de Yankees y Dodgers no figuran en lo más alto de la liga

La temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB) ha dejado unas cuantas curiosidades, marcas y registros en lo que va de campaña regular. Sin embargo, todavía no termina, dando oportunidad a la aparición de más hitos.

Justamente, Texas Rangers domina uno muy particular en las Grandes Ligas en términos de poderío ofensivo. Ahora, lo curioso del caso es que los temibles bates de New York Yankees y Los Angeles Dodgers no han podido contra los texanos.

Rangers tiene la mayor cantidad de jugadores con 20 cuadrangulares o más. Corey Seager (26), Marcus Semien (20), Adolis Garcia (20) y Nathaniel Lowe (20) hacen de las suyas en ese apartado.

El panorama de Texas Rangers

A pesar de figurar con este registro en favor, Rangers no ha podido concretar un buen récord que lo tenga al frente de la División Oeste de la Liga Americana, pues allí la batalla se dificulta con la presencia de Houston Astros.

Allí, figura Texas con marca de 57 triunfos por 67 caídas a 22.5 juegos de la tropa de José Altuve y compañía, aunque de cara a las próximas temporadas (o incluso esta si se recuperan), las señales de poder ofensivo son muy buenas.