Si bien logró sumar más partidos disputados en su segunda temporada jugando en la Major League Soccer (MLS), la realidad es que las lesiones han mermado el desempeño del delantero mexicano Alan Pulido en su equipo, Sporting Kansas City, donde no juega desde octubre, por una lesión en su rodilla.

Esta molestia, lo marginó de los últimos seis partidos de fase regular de la escuadra de Misuri, donde si bien perdió la chance de quedarse con el primer puesto de la Conferencia Oeste, siendo superado por Colorado Rapids, clasificaron sin complicaciones hasta los Playoffs.

Al terminar en el tercer puesto de su zona, Sporting KC deberá jugar como local, este sábado 20 de noviembre, en la primera ronda de la Postemporada, ante Vancouver Whitecaps, un partido en el cual Pulido quiere estar sí o sí, según reveló en diálogo con la cadena TUDN.

Alan Pulido quiere volver a jugar en MLS Playoffs 2021



Consultado por cómo va yendo su proceso de recuperación, el ex goleador de Chivas manifestó que "voy progresando de buena manera, el partido es muy cerca, pero esperemos poder estar para ese partido, voy poco a poco, me he sentido mucho mejor y voy progresando muy bien".

En ese sentido, Pulido agregó que desde el cuerpo médico de Sporting Kansas City, "me han comentado que voy muy bien, creo que la limpieza que me hicieron fue exitosa y me voy sintiendo mucho mejor, me dijeron que cuatro a seis semanas, este viernes cumplo la sexta".

En la actual temporada de la liga estadounidense, el nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, disputó 21 partidos de temporada regular, donde convirtió ocho goles y realizó dos asistencias, superando los seis tantos que convirtió en 12 encuentros el 2020.