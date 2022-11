El delantero mexicano habló, en su rol de capitán del cuadro angelino, previo a la definición y sostuvo que este partido no se compara, incluso, con la final del Mundial Sub 17 con el Tri.

Este sábado 5 de noviembre, en el Estadio Banc of California, se disputará la definición de la temporada 2022 de Major League Soccer (MLS), cuando Los Angeles FC busque su primer título en la historia frente a Austin FC, un partido muy especial para el mexicano Carlos Vela.

El delantero de 33 años, durante su carrera, ha disputado varias definiciones, principalmente con la Selección Mexicana, siendo la más recordada la del Mundial Sub 17 en Perú 2005, cuando se coronaron campeones.

A pesar de toda esa experiencia en finales, y de su paso por Europa, donde jugó en Arsenal y Real Sociedad, en palabras del propio Vela, la definición de la MLS Cup 2022 es "el partido más importante de mi carrera".

El partido más importante para Carlos Vela



"No lo comparo con ninguno porque cada momento es especial. Mi filosofía de ver la vida y el fútbol es difrutar el momento, valorar lo que tengo al día de hoy y para mí el más importante es el sábado, no me importa cuáles jugué o cuáles pueda jugar en el futuro", señaló el oriundo de Cancún.

En ese sentido, Carlos Vela agregó que "solo sé que el sábado me juego un título, me juego un partido muy importante, para mí es el mejor, el más importante y el más bonito que puedo jugar al día de hoy; todo nos lo jugamos el sábado y eso define la importancia que tiene el partido... no hay nada que nos impida disfrutar este momento".