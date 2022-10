Este domingo 30 de octubre, Los Angeles FC y su máxima figura, el mexicano Carlos Vela, jugarán por segunda vez en su historia en la Major League Soccer (MLS) una Final de Conferencia Oeste, cuando reciban al Austin FC.

En cuatro temporadas que ha disputado el nacido en Cancún con esta franquicia, en ninguna de ellas ha podido llegar a la definición de MLS Cup, por lo que este fin de semana tiene una oportunidad grande para romper ese registro.

En la previa al duelo de LAFC ante Austin FC por el título de la Conferencia Oeste en MLS 2022, Vela habló en conferencia de prensa y aseguró que la opción de "ser campeón es lo mejor que ahorita puede pasar en mi carrera".

Vela se ilusiona con ser campeón de MLS



"He tenido momentos en la Selección, en Europa, aquí ganando reconocimientos individuales, pero cuando aún no has podido dar el título a tu club sabes que te falta algo. Que todavía no está completo tu ciclo en este club, y en ese aspecto me he enfocado más esta temporada en ayudar a mis compañeros, y que todo el mundo sea parte de esto", agregó el mexicano.

Consultado por lo que debe hacer LAFC para llegar por primera vez en su historia a la definición de MLS, Vela respondió que "estamos tan cerca... Ya no hay tiempo de guardarse nada, ponerse triste o ponerse nervioso, ya es disfrutar de este momento, disfrutar de ese gran partido del domingo y de buscar ganar. No hay nada más que ganar".