Un reporte de The Athletic asegura que el venezolano Josef Martínez no continuará su carrera en Atlanta United de cara a la temporada 2023 de la MLS.

Atlanta Unitedno la ha pasado nada bien durante la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS), quedando fuera de la fiesta de los Playoffs, y al parecer, a punto de desvincularse de su jugador más importante en años: Josef Martínez.

Todo era gloria absoluta hace algunas campañas cuando ganaron la liga y se convirtieron en uno de los clubes más fuertes del balompié estadounidense. Sin embargo, las últimas dos zafras no han sido nada positivas para la organización de Georgia.

Más allá de la mala situación grupal, esta temporada marcó una ruptura entre el delantero venezolano y el club, donde incluso llegó a ser suspendido por un compromiso a consecuencia de ser una "mala influencia" en el vestuario.

¿Adiós a Josef Martínez?

De acuerdo con información suministrada por Felipe Cárdenas, de The Athletic, Josef Martínez y Atlanta United no renovarán su vínculo de cara a la temporada 2023 de la MLS. Según las fuentes, durante una reunión celebrada el pasado 20 de octubre se le informó al venezolano que no forma parte de los planes del club, donde estuvo presente Carlos Bocanegra, director deportivo del equipo.

Sin embargo, el delantero cuenta con contrato garantizado hasta 2023 sin cláusula de intercambio, por ello, ambas partes deben llegar a un acuerdo para poder terminar el vínculo antes de lo establecido. The Athletic informa que una posible solución es comprar su contrato para luego rescindir de él, haciendo que Martínez se convierta en agente libre.