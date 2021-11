La sangre mexicana corre por sus buenas y mientras vuela de palo a palo en la portería su nombre empieza a ganar importancia tanto en Estados Unidos como México. David Ochoa, el portero mexicano que fue capaz de silenciar todo un estadio en USA.

Ochoa decidió cambiar de nacionalidad, dejó de representar a la Selección USA y ya puede ser convocado por el Tri. Este contexto no le ha traído un ambiente fácil a David, quien ya recibió un insulto racista en su equipo, Real Salt Lake, por parte de un excompañero por el hecho de tener ascendencia mexicana, pero…

Davis Ochoa no se deja intimidar y en el juego de primera ronda de los MLS Playoffs 2021 fue el villano para eliminar a Seattle Sounders. El portero mexicano le atajó a un penal a Kelyn Rowe en la tanda de penaltis y le permitió a su compañero Justen Glad anotar el cobro que los depositó en la semifinal de la Conferencia Oeste.

“Me gusta ser el villano. Me encanta cuando la gente me cuestiona, siento que me hace mejor jugador. Intenté interpretar un poco al villano y me aseguré de que Seattle no entrara en ritmo. Tuve que ralentizar un poco el juego y obtuve una tarjeta amarilla. Después de ser amonestado fui un poco más inteligente, pero disfruto ser el villano y no creo que me detenga”, afirmó Ochoa.

Video: David Ochoa, el mexicano capaz de silenciar a todo un estadio en USA

Luego de la victoria de Real Salt Lake en los Playoffs 2021 de la MLS, se hizo viral un video de David Ochoa llevándose el dedo a la boca en símbolo de silencio hacia los aficionados de Seattle Sounders que asistieron al estadio Lumen Field. Con tan solo 20 años, el portero, que ya debutó con la Selección Sub-21 del Tri, fue el mexicano que fue capaz de silenciar a todo un estadio en Estados Unidos.