Siendo el último equipo clasificado a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS), Real Salt Lake se ha convertido en el caballo negro de la temporada 2021, avanzando hasta las Finales de Conferencia Este, y todo gracias al desempeño del portero mexicano David Ochoa.

Todo comenzó en primera ronda, cuando en la casa de Seattle Sounders, el nacido en Oxnard, California hace 20 años contuvo el disparo de Kelyn Rowe, para conseguir el pase a semifinales, tras el juego manifestó que le encanta la idea de ser "el villano dentro de la cancha".

"Me gusta ser el villano. Me encanta cuando la gente me cuestiona. siento que me hace mejor jugador. Hoy intenté interpretar un poco al villano; disfruto ser el villano y no creo que me detenga", manifestó Ochoa, quien repitió la experiencia en casa de Sporting Kansas City.

David Ochoa: el villano de MLS 2021



Sin embargo, el verdadero motivo detrás de los constantes abucheos que ha recibido en cada estadio donde ha jugado el portero es muy claro: su rechazo a la Selección de Estados Unidos para declararse elegible en la Selección Mexicana, a diferencia de otros, como Ricardo Pepi.

Ahora, tanto Ochoa como Real Salt Lake les queda el último paso, cuando enfrenten a Portland Timbers, este sábado 4 de diciembre, por un lugar en la definición de MLS 2021, a la cual no llegan hace 10 años y que liderados por el azteca, intentarán aterrizar.