Luego de perder la final de la Coppa Italia con Juventus, el defensor Giorgio Chiellini comunicó que se despedirá del equipo tras 18 años, y desde la prensa de ese país apuntan a un claro destino para su futuro, como es la Major League Soccer (MLS), y de la mano de un mexicano.

"Lamento irme en la primera temporada sin títulos en 10 años. Dejo mi lugar a los más jóvenes. El año que viene no estaré aquí", informó el central de 37 años, agregando que "no he decidido qué haré después, pero estoy feliz de irme a un alto nivel, aunque soñaba con hacerlo levantando un trofeo".

Sin embargo, el diario italiano La Gazzetta dello Sport ha afirmado este sábado que Chiellini se reunió con el presidente de Juventus, Andrea Agnelli, para comunicarle su salida y señalarle que su futuro estará en la MLS, en un equipo que esta semana le hizo una oferta formal.

En Italia afirman que Chiellini jugará con Carlos Vela en la MLS



La publicación asegura que la decisión del central es jugar en Los Angeles FC, escuadra que le habría ofrecido un contrato por $1.65 millones de dólares por temporada, a pesar de que tiene una oferta económicamente más grande, desde el fútbol de China.

El medio agrega que Chiellini está a la espera de la propuesta formal de parte del equipo donde milita el mexicano Carlos Vela, para hacer oficial su fichaje y posterior llegada a la MLS, la cual según La Gazzetta dello Sport se daría entre finales de junio y principios de julio.