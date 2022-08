Gonzalo Higuaín pone en duda opción que Lionel Messi llegue a MLS: 'No sé si finalmente vendrá al Inter Miami'

Desde que Inter Miami llegó para competir en la Major League Soccer (MLS), que sus propietarios, comandados por el astro inglés David Beckham, han señalado que uno de sus anhelos es firmar a la estrella del fútbol mundial Lionel Messi, quien jugara en la Selección Argentina con su actual jugador Gonzalo Higuaín.

Quizás la chance más "cercana" que hubo de su llegada ocurrió en 2021, cuando finalizó su contrato con Barcelona y previo a llegar al París Saint-Germain; sin embargo, hasta ahora no hay señales que puedan asegurar un posible arribo a la liga de Estados Unidos.

Y en esa línea se mantuvo el Pipita Higuaín, hoy principal referente del Inter Miami, que en conferencia de prensa se le consultó por la chance de que, en los próximos tiempos, Messi pueda llegar a la MLS y especialmente a su equipo, echó por tierra toda opción que ello ocurra.

"Con Lio Messi no he hablado últimamente. Tiene contrato en París y no sé si finalmente vendrá aquí (Inter Miami). Ya tuve la oportunidad de jugar junto a él durante nueve años en la selección Argentina", aseguró el atacante, a quien se le consultó si se replantearía la opción de retirarse del fútbol para volver a jugar junto a La Pulga.

"Bueno no sé, si eso sucede (llegada de Messi a MLS), veremos qué decisión tomaré. En diciembre les comunicaré mi decisión, pero ahora deben tener paciencia. No cierro ninguna puerta, así que veremos qué pasa. También veremos si finalmente se une a nosotros, aunque no tengo ninguna certeza al respecto", sentenció Higuaín.