Las figuras del fútbol mundial y la MLS empiezan a tener una relación que cautiva cada vez más a los futbolistas. En esta ocasión, el goleador del Mundial Brasil 2014 le dio el sí a jugar en Estados Unidos. James Rodríguez volvió a coquetear con el balompié norteamericano.

El futuro de Rodríguez volvió a ser noticia en el mundo del fútbol, ya que en una entrevista exclusiva con el canal de Twitch del programa El Chiringuito de Jugones dejó en claro que se quiere ir del fútbol de Qatar. James fue tendencia en 3, 2, 1…

Luego de afirmar que iría hasta caminando para jugar en el Valencia C.F. y hasta se rebajaría el sueldo, James Rodríguez le envió un mensaje a la afición del equipo español por el apoyo: “Gracias a todos por sus palabras y su cariño. #ElValencianismoQuiereAJames”.

La salida de James del equipo Al-Rayyan SC no es nada fácil, ya que estarían pidiendo alrededor de $4 millones de euros según informó el periodista Felipe Sierra, del canal Win Sports. Mientras que el futuro inmediato del ‘10’ de la Selección Colombia se resuelve, la MLS es una opción vigente para Rodríguez según él mismo lo confesó.

James le da el sí a la MLS: ‘Si me quieren estaré en condiciones’

“En algún momento sí, por qué no. Es una liga que se ha vuelto súper competitiva, veo que ahora están fichando a jugadores jóvenes también. Creo que la opción de ellos no es fichar jugadores de mayor edad y más ahora creo que van a fichar más porque la otra Copa de Mundo es en Estados Unidos. No lo voy a ver como que me voy a retirar en a Estados Unidos. ¡No! Hay que estar bien para poder jugar siempre, entonces si la MLS me quiere estaré en condiciones en unos años”, le respondió James Rodríguez a Edu Aguirre, del programa El Chiringuito.