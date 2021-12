La competición presentó su nuevo certamen de desarrollo, que contará con 21 equipos, y uno de ellos, no afiliado a la máxima categoría, que hará su estreno de la mano del goleador inglés.

Jamie Vardy llega a la nueva liga de fútbol en Estados Unidos: MLS NEXT Pro

La Major League Soccer (MLS) sigue mostrando señales de crecimiento y en la previa del final de la temporada 2021 ha presentado oficialmente su nueva competición, la cual buscará la proyección de futbolistas jóvenes de Estados Unidos y que tendrá como protagonista a una estrella de la Premier League, como es el goleador del Leicester, Jamie Vardy.

Hablamos de la MLS NEXT Pro, competición que tendrá la presencia de 21 equipos, 20 de ellos afiliados a cuadros que militan en la liga, que comenzará en marzo del 2022 y que ofrecerá la oportunidad para que valores jóvenes y profesionales experimentados puedan desarrollarse y mostrar su talento.

En esta nueva competición habrá un equipo que está fuera de la órbita de MLS, que aparece mencionado como club independiente, y en el cual Vardy tiene una importante participación, ya que el goleador inglés tiene parte de la propiedad de Rochester NY FC.

Jamie Vardy llega a la nueva liga de Estados Unidos



"Queremos jugar con los mejores chicos jóvenes que hay. Queremos ganar y para que lo hagamos, necesitamos asegurarnos de que estamos en nuestro juego y saber que podemos desarrollar a los jugadores, no solo para que se queden con nosotros, queremos asegurarnos de que los equipos grandes que miren a nuestros jugadores se interesen en ellos y queremos ayudarlos a desarrollar sus carreras", explicó el atacante al anunciar la presencia de su equipo.

Respeto a la competencia que tendrá Rochester NY FC en la MLS NEXT Pro, Vardy aseguró que "no lo vemos como una división inferior, si soy honesto. No importa lo que digan, es parte de la MLS y la MLS es enorme, eso es en lo que debemos centrarnos. Hay ejemplos como el de Alphonso Davies, que el año pasado fue increíble con el Bayern Munich, por lo que cuando ves a jugadores así, sabes que el talento está ahí".