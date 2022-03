El nombre de Matías Almeyda siempre suena en los medios deportivos de México y esto, al parecer, no le gusta al DT argentino: ‘Yo no me vendo’.

San Jose Earthquakes tiene uno de los nombres más deseados para volver al fútbol mexicano y no se trata precisamente de Javier Eduardo ‘La Chofis’ López. Cada vez que hay una vacante en la Liga MX o cuando Gerardo ‘Tata’ Martino empieza a temblar en el Tri, Matías Almeyda surge como un candidato de peso.

El exitoso paso por Chivas de Guadalajara que lo tuvo por dos años, nueves meses y 15 días, han hecho de Almeyda un entrenador con muy buena consideración en la prensa mexicana. Matías tiene pergaminos de sobra al ganar una Liga MX, otra Concachampions, una supercopa y dos copas; pero…

Matías Almeyda entra al último año de contrato con San Jose Earthquakes y, a pesar que se instaló un fuerte rumor que no continuaría en la MLS para el 2023, el entrenador argentino, por ahora, no le gusta que se hable de él sin tener un contacto directo cuando se especula con dirigir a la Selección México o volver a la Liga MX.

Con la premisa que el trabajo es el que habla por uno mismo, Almeyda sabe que fue el entrenador que más duro en la historia de Chivas, pero su mente y trabajo ahora se centran en la MLS y poder llevar a San Jose Earthquakes al tercer título en la historia del equipo.

Matías Almeyda sobre dejar a la MLS para dirigir al Tri: ‘Yo no me vendo’

"Es verdad que siempre sale mi nombre, no sé si está hecho a propósito que salga mi nombre para no ser llamado o por ahí tengo a mucha gente que me quiere y me quiere otra vez en el fútbol mexicano. Cuando fue lo de la selección pasó eso, estaba mi nombre por todos lados y cualquiera que está en el mundo del fútbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo y yo no me vendo (...) Estoy lejos de eso, nadie ha tenido contacto conmigo”, sostuvo Matías Almeyda según informó el Diario AS.