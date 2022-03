Fabian Herbers de Chicago Fire no se guardó nada y atacó con toda a Gonzalo "Pipita" Higuaín, delantero del Inter Miami en la MLS.

'No me gustaría ser su compañero': Las fuertes críticas a Gonzalo Higuaín en Inter Miami de un rival en la MLS

Todavía no se ha llegado transcurrir la segunda semana de la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS) y ya hay una polémica en la que está involucrada una de las principales figuras de la liga: El delantero argentino Gonzalo "Pipita" Higuaín, del Inter Miami, fue acusado y criticado gravemente por un rival.

El nueve sudamericano es el emblema del novedoso club que tiene como dueño a David Beckham, y llegó hace apenas dos temporadas, pero ya dejó una huella y se ganó el puesto de líder por lo hecho dentro de la cancha y por lo grande que era tras su paso por Europa.

Sin embargo, tras el juego del sábado pasado en la primera semana de MLS entre Chicago Fire y el Inter que terminó en empate en 0, el delantero rival Fabian Herbers no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar del "Pipa" y se animó a criticarlo por todos lados.

Destruyen a Gonzalo Higuaín y lo catalogan como mal compañero

El alemán participó del Zee Soccer Podcast y ante la pregunta de si intercambió camiseta con Higuaín, se descargó con todo. "A la mierda con ese tipo, hombre", comenzó Herbers. "Este hombre es tan patético. Todo su lenguaje corporal es terrible. No me gustaría ser su compañero. A la mierda con él, no quiero saber nada", continuó.

"Obviamente, es una presencia en el campo y cada vez que un compañero suyo hacía un mal pase o algo o no le pasaban el balón exactamente a él, simplemente se quedaba parado mirando de forma negativa", expresó el jugador, que luego finalizó con más críticas contra el nueve como colega. "Ya en el primer partido, es tan negativo, tan destructivo, tan negativo con sus compañeros a los que se supone que debería ayudar", exclamó.