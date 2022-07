David Ochoa optó por jugar para la Selección México y un tiempo después su equipo en la MLS no lo deja entrenar. ¿Casualidad o causalidad?

¿Por cambiar a USA en lugar del Tri? David Ochoa denuncia que su equipo en la MLS no lo deja entrenar

El nombre de David Ochoa empezó a ser conocido en la afición mexicana porque el arquero decidió pedirle el cambio de asociación a la FIFA para dejar de representar a la Selección USA y poder ser convocado por el Tri. ¡Dicho y hecho!

Luego de pasar por las fuerzas básicas del USMNT al representar las selecciones Sub-16, Sub-18, Sub-20 y Sub-23 en 14 partidos, Ochoa jugó tres contiendas Torneo Preolímpico rumbo a Tokio 2020, pero… El amor por México le pudo más y la Selección Sub-21 mexicana ya lo convocó.

David Ochoa aclaró que su decisión de cambiar a la Selección USA por México no fue por nada en contra de Estados Unidos, pero la pregunta fue inevitable por parte de Fernando Cevallos, de Fox Sports: “¿Escoger a la selección mexicana?” La inquietud del periodista se dio a raíz de una denuncia que hizo al portero mexicano.

Luego de irrumpir como uno de los mejores arqueros de la MLS en la temporada 2021, disputó 28 partidos (incluyendo Playoffs), le anotaron 43 goles y tuvo cinco vallas invictas, Ochoa no ha disputado ningún encuentro en el 2022 y jugó dos partidos en la liga de reservas. Real Salt Lake lo apartó del primer equipo y David no dudó en hacer una denuncia pública.

¿Por elegir al Tri? David Ochoa revela que no lo dejan entrenar

“Para aquellos que pregunta… Sí, todavía soy un jugador de Real Salt Lake. Solo que no tengo permitido entrenar con el equipo y no me puedo ir. Espero que tengan un bendecido resto de día”, fue la denuncia que hizo David Ochoa en su cuenta de Instagram.

Una vez que el periodista Jaime Ojeda publicó la imagen del mensaje de Ochoa denunciando que no lo dejan entrenar en la MLS, Fernando Cevallos preguntó: “¿Escoger a la selección mexicana?”. La respuesta del periodista, de ‘Se Llama Soccer’, fue contundente: “No. Esas teorías conspirativas son absurdas (...) Aparte, RSL mira por su propio interés, no por el de la federación. Pensar que es porque eligió MEX es una tontería. Es otra cosa”.

La razón por la cual no dejarían entrenar a David Ochoa en la MLS

La decisión del Real Salt Lake de apartar del primer equipo al arquero mexicano se da en medio de los rumores que varios equipos de México y de Europa estaría interesados en el portero mexicano. Según Mariano Trujillo, de Fox Deportes, “Atlético de Madrid (pasando primero por el Atlético de San Luis), Fulham, Bournemouth, West Ham, KV Kortrijk, Cádiz, Real Sociedad, Toluca y Querétaro”, son los clubes que podrían ir por David Ochoa, quien finaliza contrato en diciembre de 2022.