Luego de no ser considerado en Barcelona para la presente temporada de la Liga Española, el mediocampista Riqui Puig decidió probar su primera experiencia internacional en la Major League Soccer (MLS), donde actualmente juega para Los Angeles Galaxy.

Hasta el momento, ha disputado tres partidos, dos de ellos como titular, donde ya convirtió su primer gol, este miércoles ante Toronto FC, y realizó una exquisita asistencia para el tanto de Javier Chicharito Hernández, con un sello clásico de los surgidos en La Masía.

Pensando en el próximo partido de LA Galaxy, este domingo ante Sporting Kansas City, Puig habló en conferencia de prensa donde se refirió a su llegada y adaptación a la MLS, dejando en claro que el máximo objetivo del equipo de Greg Vanney es ganar el campeonato.

Riqui Puig y el objetivo de su paso por MLS



"Yo he venido a Galaxy a ganar títulos. Y no me gusta perder, desde pequeño no he aprendido nunca a saber perder. Me gusta mucho ganar y soy muy competitivo. Por eso cada día voy a tope. Intento ganar siempre todos los partidos e intentar hacer todo lo mejor posible", manifestó el español.

Sobre su adaptación a la MLS, Riqui Puig aseguró que "todos le damos mucha energía a este equipo. Como he dicho, yo he venido aquí a darlo todo. No voy a dejarme nada fuera de la cancha, lo voy a dejar todo dentro de la cancha. Creo que he venido a darlo todo, a demostrar quién soy, el jugador que soy y la verdad es que estoy muy contento".