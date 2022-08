Ya es oficial. El mediocampista español Riqui Puig, proveniente del Barcelona, se convirtió en la última incorporación de Los Angeles Galaxy, previo al cierre definitivo de la ventana de transferencias en la Major League Soccer (MLS), en un contrato que lo ligará hasta finales de 2025.

El surgido desde La Masía llegará a la escuadra californiana para ser el complemento ideal para el mexicano Javier Chicharito Hernández, y restando pocas jornadas para el cierre de la fase regular, buscarán la anhelada clasificación a los Playoffs.

LA Galaxy informó que el fichaje de Riqui Puig se hizo posible gracias a la regla de Asignación General de Dinero (TAM) en la MLS, la cual le permite a los equipos firmar nuevos refuerzos y/o asignar a sus salarios para lograr estar por debajo del tope salarial.

El sueldo que recibirá Riqui Puig en MLS



Si bien de manera oficial no se han entregado montos, el diario español AS dio a conocer que el mediocampista catalán percibía en la Ciudad Condal un salario de $2 millones de dólares por año; por lo que en Estados Unidos recibiría un salario similar, aunque no inmediatamente.

Lo único que tendría confirmado Puig en LA Galaxy es un salario fijo de $500 mil dólares por temporada, el cual aumentará exponencialmente al momento en que sea etiquetado como Jugador Franquicia (o Designado), aumentando hasta los $2.5 millones, por lo que obtendría un total de $7.9 millones por sus tres años y medio en MLS.