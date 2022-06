Desde Estados Unidos apuntan a que el ciclo del mexicano en el equipo terminará en los próximos días, tras no volver al nivel que tuvo en 2021.

La temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) fue pletórica para el mexicano Javier Eduardo López, quien no sólo fue el máximo anotador de San José Earthquakes, sino que además le entregaron el Balón de Oro al mejor jugador de su equipo; pero todo cambió en 2022.

El mediocampista pasó de ser titular indiscutido en el cuadro de California, cuando el entrenador era Matías Almeyda, jugando 32 partidos, anotando 12 goles y realizando tres asistencias, a apenas disputar cuatro juegos y convertir en una ocasión, sin ser considerado por el nuevo estratega, el español Alex Covelo.

A todo lo anterior, se agrega que está lidiando con lesiones musculares, que han provocado que Chofis López pase de ser indispensable en SJ Earthquakes, a estar muy cerca de finalizar su periplo en la MLS, con la alta opción de que regrese a México, y específicamente a Chivas de Guadalajara.

La etapa de "Chofis" en MLS cerca de finalizar



La información entregada por Daniel Nohra, de la cadena TUDN, señala que San José le ha otorgado un permiso especial al jugador mexicano para que vuelva a su país, y así pueda continuar con su rehabilitación, además de solucionar problemas personales.

Sin embargo, el reportero advierte que "no sorprendería que 'Chofis' no regrese (al SJ Earthquakes) y reporte con Chivas desde julio", aunque ya desde Guadalajara confirmaron que no será parte de su plantel, por lo que será utilizado como "moneda de cambio".