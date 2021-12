Rumores MLS: Valentín Castellanos es seguido por dos grandes de Sudamérica y dejaría New York City FC

La campaña que realizó el delantero argentino Valentín Castellanos en la temporada 2021 de Major League Soccer (MLS), donde no sólo fue campeón con New York City, sino que terminó como el máximo anotador, ha provocado que no sólo desde la Premier League inglesa estén interesados en sus servicios, sino que también en dos grandes de Sudamérica.

Con 19 goles en la temporada regular y tres en los Playoffs, el nacido en Mendoza recibió la bendición del entrenador de Manchester City, el español Josep Guardiola, para que pueda jugar en el fútbol de Europa, donde West Ham United se ha acercado con una oferta.

Pues bien, hay dos equipos grandes de América del Sur, uno de Argentina y otro de Brasil, que han comenzado a realizar consultas por el precio de Castellanos a New York City, el cual no aceptaría menos de $13 millones de dólares para negociar por el goleador de MLS 2021.

Los grandes de Sudamérica que vienen por Taty Castellanos



El primero de ellos es, nada menos que, el actual bicampeón de la Copa Libertadores, como es el Palmeiras, que si bien ya contrató a una figura de la liga estadounidense, como Eduard Atuesta, tiene el dinero suficiente para negociar por el Taty, según reportó André Galvao, de la televisora brasileña SBT.

Pero también vienen por Castellanos desde su Argentina natal, donde el periodista Marcelo Benedetto, de ESPN, afirmó que el actual campeón de ese país, River Plate, está interesada en el goleador, por petición de su entrenador Marcelo Gallardo, donde la principal traba es el precio que New York City puso por su pase.