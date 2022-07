Sacramento Republic FC: El 'cuco' de la MLS que jugará la Final del US Open Cup y buscará llegar a Concachampions

US Open Cup

US Open Cup

El torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos, el US Open Cup 2022, está llegando a su etapa definitiva, donde el próximo 7 de septiembre se definirá al campeón, que además clasificará a la Liga de Campeones Concacaf, y se enfrentarán Orlando City ante Sacramento Republic, el cuco de la Major League Soccer (MLS).

La gran sorpresa de este certamen la dio este humilde equipo de California, que milita en el USL Championship, la segunda categoría del balompíé en este país, y que eliminó en definición por penales a Sporting Kansas City, con su máxima figura en el mediocampista mexicano Rodrigo López.

Lo más llamativo es que ya no es una casualidad lo que está realizando Sacramento Republic en el US Open Cup 2022, puesto que no sólo es el primer equipo fuera de MLS que llega a la Final desde 2008, cuando lo hizo Charleston Battery, que cayó ante DC United, sino que además el camino recorrido lo ha hecho más épico.

El "cuco" de MLS que podría llegar a jugar Concachampions



Este equipo entró a la competencia en la segunda fase, donde dejó en el camino al equipo Sub 23 de Portland Timbers (por 6-0), luego superó por 2-1 a Central Valley Fuego, de la liga USL1, y a Phoenix Rising FC, por 2-0, llegando a octavos de final, donde comenzó su "leyenda".

En la ronda de los 16 mejores de la US Open Cup, Sacramento Republic superó por 2-0 a San Jose Earthquakes; en cuartos de final, dieron el golpe a la cátedra tras vencer a Los Angeles Galaxy de Javier Chicharito Hernández por 2-1, y ahora, dejaron en el camino a Sporting KC. ¿Podrán repetir la hazaña ante Orlando City?