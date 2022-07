Tras su confirmación, a principios de 2022, de su llegada a la Major League Soccer (MLS), y su posterior arribo a Norteamérica en junio, la expectativa era muy alta respecto al estreno que tendría el delantero italiano Lorenzo Insigne, flamante incorporación de Toronto FC.

Si bien se esperaba su debut con la franquicia canadiense para la semana 19, cuando enfrentaran de local a San Jose Earthquakes, fue el entrenador del equipo, Bob Bradley, quien confirmó que no estaba en condiciones de jugar a raíz de una lesión en su pantorrilla.

Dos semanas pasaron de esta noticia, entre medio lograron el fichaje de otro italiano como Federico Bernardeschi, proveniente del Juventus, y finalmente Toronto FC le da a sus fanáticos y la MLS la noticia que todos estábamos esperando sobre el caso de Insigne.

Toronto FC confirma cuándo debutará Insigne en MLS



En conferencia de prensa, Bradley ratificó que ambos futbolistas europeos están disponibles para jugar este sábado 23 de julio, cuando a partir de las 7:30 PM (hora del Este), reciban en el BMO Field a Charlotte FC, por la jornada 21 de la competición.

Y si bien el entrenador de Toronto FC no confirmó si es que tanto Insigne como Bernardeschi serán titulares, ya deslizó que el delantero ex Napoli no está todavía en condiciones de jugar los 90 minutos, por lo que se espera que aún así sea de la partida, o incluso salga desde el banco de suplentes.