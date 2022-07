2022 puede ser catalogado tranquilamente como uno de los años más importantes para la Major League Soccer (MLS). El arribo de grandes figuras a los Estados Unidos puede significar el comienzo de un recibimiento masivo de estrellas.

Gareth Bale, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Lorenzo Insigne y Héctor Herrera son tan solo una muestra de todo lo que ha crecido el balompié norteamericano en los últimos años. A propósito de la presencia de estos jugadores, ESPN conversó con Ángel Di María acerca de su futuro futbolístico.

Actualmente está por iniciar una nueva etapa en la Juventus de Turín. El argentino seguirá al máximo nivel en Europa, pero ante la interrogante de qué hará en los próximos años, respondió sobre si la MLS está entre sus opciones.

Ángel Di María sobre la MLS

“No sé, la verdad que nunca se me cruzó por la cabeza ir a jugar a Estados Unidos”, aseguró Di María por medio de una entrevista otorgada a ESPN. Si bien dijo que no ahora, no quiso cerrarse por completo ante esa posibilidad.

“Siempre mis últimos años me gustaría hacerlos en Argentina de donde salí, pero nunca se sabe... Nunca hay que decir nunca, en algún momento puede pasar, pero por ahora mi cabeza no está en Estados Unidos”, sentenció.