Josef Martínez estalla ante situación de Atlanta United: 'Si no vienes al 100% no elijas este club'

Atlanta United no la pasa bien en estos momentos durante la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS), pues el rendimiento no ha sido constante, a tal punto de que los aficionados abuchean a los jugadores en casa.

Josef Martínez funge como uno de los líderes y emblemas de la institución, y por ello, ha optado por hablar ante los medios acerca de cómo se manejan las cosas en los entrenamientos y vestuario, generando múltiples comentarios luego de sus afirmaciones.

Según afirma la MLS, Atlanta United estuvo una hora en el vestuario antes de hablar con la prensa tras la caída 3-0 ante Austin FC. Allí, conversaron sobre varias cosas, pero el venezolano tenía más que decir y lo quiso compartir con el público.

Josef Martínez se desahoga

“Jugamos porque tenemos que jugar, pero en los entrenamientos algunos jugadores no tienen esa energía, la gente no sabe lo que tenemos que hacer o no reconoce ni aprecia la camiseta y lo que estamos haciendo durante mucho tiempo", apunta Josef.

"Somos profesionales y ya no somos niños. Si vienes aquí, tienes que saber lo que tenemos que hacer. Entonces, si no vienes por el 100%, probablemente no tengas que elegir este club para jugar", prosiguió.

"Ese es un mensaje para todos: si quieres traer muchachos, es porque quieren jugar aquí y no por negocios y eso ha sucedido durante mucho tiempo”, finalizó.

Actualmente, el club se ubica en la undécima casilla de la Conferencia Este del balompié norteamericano con registro de 5 victorias, 5 empates y 8 caídas en 18 compromisos, quedando muy lejos de lo que fue la oncena campeón de liga en 2018.