Nico Lodeiro tras ganar la CCL: "“Nunca me rendí, me preparé para esto"

Muchos años tuvieron que pasar para que la Major League Soccer (MLS) tuviese un campeón en la Concacaf Champions League, pues hizo historia tras vencer a Pumas de la UNAM, de la mano de Nicolás Lodeiro y Seattle Sounders.

El partido de ida quedó igualado a dos tantos por lado, dejando la definición de manera drámatica en suelo estadounidense. El Lumen Field se vistió de gala para ser a sus 11 futbolistas levantar el trofeo tras una goleada con autoridad, 3-0.

Además, el récord de asistencias sellado en el recinto marcó un hito para Seattle Sounders como el club en registrar la mayor asistencia de la competencia (68.741 aficionados). Ante todo lo conseguido, Lodeiro dio su opinión al respecto.

Nico Lodeiro en palabras

“Nunca me rendí. Me preparé para esto, y realmente es un alivio. Dedico esta victoria a mi familia, mi esposa y mis dos hijos. Tuvieron paciencia conmigo y me apoyaron”, afirmó el futbolista tras ganar la Concacaf Champions League.

“Ganamos en la MLS y competimos todos los años allí, pero nos faltaba este título. Es algo en lo que estábamos trabajando y significa mucho conseguirlo. Es la guinda del pastel”, finalizó.