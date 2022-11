Aunque no les fue tan mal como se esperaba, no hay nada como tener al ‘Rey’ en cancha. Los Angeles Lakers volvió a perder en la temporada NBA 2022-23, llegaron a 11 derrotas en 16 juegos y ocupan la penúltima posición en la Conferencia Oeste. ¿La buena noticia? Ya se sabe cuándo LeBron James regresa a las duelas.

LeBron no juega en la temporada NBA 2022-23 desde el 9 de noviembre. Los Lakers confirmaron la gravedad de la lesión que también le sucedió en 2020 y tan solo le permitió disputar 45 encuentros. Todo parece indicar que James dejó atrás las molestias físicas y estará de regreso en el equipo de Los Angeles.

Cuando LeBron James estuvo en cancha con Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2022-23, el equipo californiano tuvo una marca de dos victorias y ocho derrotas con un diferencial de puntos de -6.9 respecto a sus rivales. Sin ‘El Rey’, Anthony Davis y compañía terminaron con tres triunfos y el mismo número de caídas.

Aunque los Lakers jugaron un encuentro al más alto nivel y perdieron contra Phoenix Suns por 105 a 115 puntos en la jornada NBA del 22 de noviembre de 2022, LeBron volvió a estar ausente por una distensión en el aductor izquierdo. ¿Cuándo regresa James? Bolavip te lo cuenta.

Se confirmó cuándo regresa LeBron tras la lesión que lo sacó de la NBA 2022

“LeBron James se perderá su quinto partido consecutivo por esa distensión en la ingle, pero me dijeron que ese será el alcance porque fuentes de la liga me informaron que LeBron regresará el viernes en San Antonio”, afirmó Chris Haynes durante la transmisión de TNT. Dicho esto, se confirmó que James regresa para el Juego Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs del viernes 25 de noviembre de 2022 a las 20:00 ET.