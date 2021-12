Tras una offseason muy productiva por parte del gerente general Rob Pelinka, Los Angeles Lakers llegaron llenos de expectativas a la temporadas 2021-22 de la NBA, pero ese entusiasmo se fue disipando con el correr del tiempo, hasta llegar a la situación actual.

Como siempre pasa, cuando equipo sufre, la culpa suele recaer en el entrenador. Lakers tiene récord de 12-12 y se encuentran octavos en la Conferencia Oeste. LeBron James ha estado bastante ausente por lesiones, mientras que Anthony Davis todavía no encontró su mejor forma. Russell Westbrook, en cambio, si ha mejorado en el último tiempo.

Frank Vogel ganó el anillo de la NBA con este equipo hace apenas dos años, pero aparentemente eso no le ha comprado mucho tiempo en época de crisis. Con su contrato finalizando la próxima temporada, los rumores alrededor de la liga son que su fin está cerca.

El coach está en lo que se conoce como la "silla caliente". Con muchos fanáticos reclamando cambios en la franquicia, el analista de ESPN, Stephen A. Smith, que tiene muchas fuentes en la liga, soltó una bomba durante el programa de NBA Countdown.

Stephen A. Smith cree que Los Angeles Lakers despedirán a Frank Vogel

"Espero, por parte de los Lakers, que despidan a Frank Vogel", comenzó Smith. "Si esto continúa, Frank Vogel no será el coach de Los Angeles durante el fin de semana del All-Star. Esto es Lakers. Miramos a LeBron James, 36, no se hará más joven, Westbrook, 32, no se hará más joven, miramos a AD, tenemos preguntas sobre la química. Tenemos preguntas sobre el compromiso y dedicación. Sin dudas tenemos preguntas sobre su defensa, que está entre las peores 5 hasta ahora".