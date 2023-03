De la que se salvó Ja Morant. El regreso de la estrella de Memphis Grizzlies a la temporada 2022-23 está cada vez más cerca luego que la NBA diera a conocer la sanción oficial tras el escándalo de mostrar un arma en un video en vivo de Instagram. Hay buenas noticias deportivas para Stephen Curry y Golden State Warriors.

Los Grizzlies perdieron con Denver Nuggets por 97 a 113 puntos el 3 de marzo de 2023 y Morant decidió salir a un club nocturno luego del partido. Eso no sería lo grave. Ja inició una transmisión en vivo a las 5:19 A.M. (ET) y mostró un arma. El equipo de Memphis lo apartó del equipo y la estrella NBA tuvo que tomar una drástica decisión.

Luego de estar en un programa de asesoramiento en Florida, Ja Morant se reunió con Adam Silver, comisionado de la NBA, y su regreso a las canchas dependía de la sanción que le pusiera la liga. Memphis Grizzlies tiene a Golden State Warriors y Stephen Curry como uno de sus rivales restantes en la temporada 2022-23, por lo que no se sabía si podían contar con su máxima estrella para el partido del 18 de marzo de 2023 a las 20:00 ET.

“Según la información obtenida durante la investigación, la liga no concluyó que el arma en cuestión perteneciera a Morant, que él la hubiera llevado al club nocturno o que la hubiera exhibido más allá de un breve período. La investigación tampoco encontró que Morant poseyera el arma mientras viajaba con el equipo o en cualquier instalación de la NBA y las autoridades de Colorado no encontraron motivos suficientes para acusar a Morant de un delito”, fue parte del comunicado de la liga sobre la sanción a Ja y la decisión final estaba por llegar.

La sanción oficial de la NBA a Ja Morant por el escándalo del arma

Después de la sanción de 12 juegos que la NBA le puso a Malik Beasley en 2021 por declararse culpable de un delito grave de amenazas de violencia, la suspensión que recibió Ja Morant pasó a ser la segunda más larga desde el 2021. La estrella de Memphis Grizzlies dejará de ganar $668.659 dólares y no podrá jugar contra Stephen Curry y Golden State Warriors el sábado 18 de marzo.